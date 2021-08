Jeżeli chodzi o wnoszenie do spółki komandytowej wkładów pieniężnych, to zasadniczo nie obowiązują w tym względzie ograniczenia. Jeśli natomiast wkładem komandytariusza jest w całości lub w części świadczenie niepieniężne, to wówczas umowa spółki powinna określać przedmiot takiego aportu, jego wartość, a także wnoszącego go wspólnika.