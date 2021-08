– Dlatego też przedłożony projekt, wbrew intencjom kierującego Ministerstwem Infrastruktury pana Andrzeja Adamczyka, faktycznie wspiera wysiłki francuskich i niemieckich polityków. Stwierdzenie to jest zasadne w świetle konsekwencji przyjęcia i wejścia w życie zaproponowanych przepisów. A będą nimi przeniesienie działalności gospodarczej przez dużych i średnich przewoźników do innych państw członkowskich UE , a w szczególności do Niemiec, a także upadłość lub drastyczne ograniczanie prowadzonej działalności gospodarczej przez przewoźników należących do kategorii MŚP – oburzają się przewoźnicy.