Punkty apteczne mogą być otwierane jedynie na terenach wiejskich, jeśli w danej wsi nie jest prowadzona apteka ogólnodostępna. Generalnie spełniają one podobne funkcje co apteka – mają zapewnić pacjentom dostęp do leków. Działalność punktu aptecznego jest jednak ograniczona. Nie można w nim sprzedawać na przykład leków bardzo silnie działających (np. pod postacią ampułek). Nie zmienia to faktu, że przedsiębiorca , który chce prowadzić punkt apteczny, musi uzyskać odpowiednie zezwolenie. Warunki jego otrzymania są jednak nieco mniej restrykcyjne niż w przypadku aptek ogólnodostępnych. Najważniejsza różnica polega na tym, że w przypadku punktów aptecznych nie ma wymogu, aby jego właściciel posiadał wykształcenie farmaceutyczne. Wystarczy, że zatrudni na stanowisku kierownika osobę posiadającą tytuł farmaceuty z co najmniej rocznym stażem lub technika farmaceutycznego, który pracował w aptekach minimum trzy lata.