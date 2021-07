Wymagania do pełnienia stanowiska nie byłyby wygórowane. Kandydat musiałby m.in. ukończyć 29 lat (a nie przekroczyć 70), w okresie pięciu lat przed wyborami co najmniej przez dwa lata prowadzić działalność gospodarczą, być wspólnikiem lub członkiem zarządu spółki, lub prokurentem, a także wykazać się odpowiednią wiedzą. Co ważne, takiej funkcji nie mógłby pełnić żaden pracujący w zawodzie prawnik. Sędziów handlowych wybierałyby na pięcioletnią kadencję sejmiki województw. Byliby oni powoływani w sądach okręgowych, w których utworzono wydziały gospodarcze, orzekaliby w sprawach pierwszoinstancyjnych. Sędziowie handlowi byliby niezależni i niezawiśli. Za swoją pracę nie otrzymywaliby wynagrodzenia , a jedynie diety za czas wykonywania czynności. Jednocześnie mogliby prowadzić inną działalność zawodową.