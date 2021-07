Nowe regulacje w znaczący sposób rozszerzą katalog sytuacji, w których przedsiębiorca będzie musiał liczyć się z kontrolami. Przede wszystkim prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zyska uprawnienia bardzo zbliżone do tych, które posiada obecnie inspekcja farmaceutyczna. Także pracownicy urzędu będą mieli prawo do wizytacji we wszelkich obiektach wykorzystywanych do działalności gospodarczej ‒ również tych niezapowiedzianych i pod nieobecność osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa.