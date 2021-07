Kwestii umorzenia udziałów dotyczył wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18 maja 2020 r. (sygn. akt VII AGa 1614/18). W rozpatrywanej sprawie do umowy spółki dodano możliwość przymusowego umorzenia udziałów, w tym automatycznego. Jednak nowe postanowienia odnosiły się tylko do trybu (sposobu) podjęcia uchwały w tej kwestii. Nie określały zaś żadnych konkretnych powodów umorzenia. Tymczasem przyczyny automatycznego umorzenia udziałów muszą być na tyle skonkretyzowane, aby wyeliminować uznaniowość przy ustalaniu, czy się ziściły – podkreślił sąd . Przyczyny powinny mieć charakter obiektywnie sprawdzalny, pozwalający na proste określenie czasu ich wystąpienia. Skoro umorzenie następuje w razie ziszczenia się określonego zdarzenia, to trzeba wykluczyć uznaniowość przy jego ustalaniu, np. przez zarząd spółki.