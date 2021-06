„Apelujemy o odroczenie wprowadzenia zmian w systemie rozliczeń prosumentów do 31 grudnia 2023 r., zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z 5 czerwca 2019 r. Da to polskim przedsiębiorstwom odpowiedni czas na przygotowanie się do zmiany warunków rynkowych oraz wypracowania niezbędnych rozwiązań szczegółowych” – czytamy w przekazanym DGP apelu polskich producentów z branży fotowoltaicznej.