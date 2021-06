– Powód próbował wykazywać, że odmowa zawarcia umowy o dofinansowanie inwestycji spowodowała uszczerbek majątkowy, a odmowa ta była wynikiem bezprawnych działań PARP. Tyle że, jak ustalono w procesie, praktycznie jedynym powodem nieprzyznania dofinansowania było nieprzedłożenie zaświadczenia z ZUS. Trzeba tu przypomnieć, że zgodnie z art. 361 k.c. zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Od powoda zażądano złożenia aktualnego zaświadczenia o braku zaległości składkowych, czego nie zrobił. Nie był to warunek niemożliwy do wypełnienia, gdyż na taki dokument czeka się zaledwie kilka dni. Tak więc zachowanie powoda spowodowało uszczerbek w jego majątku. W efekcie trudno tu mówić nawet o przyczynieniu się powoda, bowiem właściwie to sam sobie wyrządził szkodę. Powód był jedynym podmiotem, którego działania wykluczyły zawarcie umowy o dofinansowanie – powiedział sędzia Marcin Łochowski.