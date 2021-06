– Prawdą jest, iż art. 252 prawa restrukturyzacyjnego nie jest stosowany w aktualnym brzmieniu postępowania o zatwierdzenie układu. Przede wszystkim należy wskazać, iż stosowanie tzw. PZU w dotychczasowej praktyce miało charakter marginesowy. To było dosłownie kilka postępowań w skali roku. Co za tym idzie, nie można twierdzić, iż nie było uwag co do tej konstrukcji – mówi DGP Karol Tatara, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny, założyciel Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy.

– To nieprawda, jest przeciwnie. De facto niezastosowanie art. 252 powoduje, że dłużnik może sam sobie wybrać – spośród wszystkich swoich zobowiązań – te, które będzie płacił. To zupełnie niezrozumiałe i szkodliwe dla obrotu gospodarczego – mówi DGP, dodając, że stanowisko resortu sprawiedliwości jest dla niego trudne do zrozumienia, nieuzasadnione i może mieć szkodliwe konsekwencje praktyczne. Podobnie jak mec. Tatara zwraca uwagę, że do tej pory postępowań o zatwierdzenie układu było bardzo mało. – Nie trafiły więc jeszcze na nieuczciwych dłużników. Ale jeżeli – tak jak się planuje – ma być to najpopularniejsze postępowanie, to z całą pewnością musi zawierać instrumenty ochronne właśnie w postaci – przewidzianego w art. 252 – zakazu spełnienia świadczeń objętych układem. Gorąco namawiam MS do zmiany zdania w tej sprawie, nawet jeżeli do tej pory było źle, to jest najwyższy czas, żeby to poprawić – konkluduje Piotr Zimmerman.