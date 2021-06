Jak mówił, rolę regulatora systemu, w mniejszej skali, ale na wzór np. Urzędu Regulacji Energetyki , który zatwierdza taryfy dotyczące prądu, będzie pełnił Instytut Ochrony Środowiska ‒ Państwowy Instytut Badawczy. Ma on bowiem dostęp do bazy danych odpadowych. – Wyposażymy go dodatkowo w nowe instrumenty, które pozwolą na urealnienie procesu recyklingu, który do tej pory często jest tylko na papierze – zapowiadał. Podkreślał też, że dla MKiŚ najistotniejsze jest wyeliminowanie szarej strefy, która dziś funkcjonuje w obszarze potwierdzeń wykonania recyklingu.