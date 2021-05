Sąd zwrócił uwagę, że udział w spółce komandytowej należy zakwalifikować do praw majątkowych związanych ze stosunkiem członkostwa. Jeżeli udział w spółce komandytowej ustaje, to należy zwrócić występującemu wspólnikowi wartość udziału. Zgodnie z przepisami tę wartość udziału kapitałowego wspólnika należy określić na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. Udział kapitałowy powinien być wypłacony w formie pieniężnej. Natomiast rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania muszą zostać zwrócone mu w naturze . Jeśli zaś przy rozliczeniu udział kapitałowy występującego ze spółki wspólnika wykazuje wartość ujemną, to osoba ta jest zobowiązana wyrównać spółce przypadającą na nią brakującą wartość.