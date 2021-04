Rejestracja zestawień kolorów nie należy do najprostszych. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej negatywnie podchodzi do prób rejestracji znaków barwnych w szerokim zakresie, przez co proces ich rejestracji bywa znacznie wydłużony i często nie przynosi pożądanych efektów. Samo zestawienie dwóch lub więcej kolorów, bez nadania im formy lub konturów, lub samo tylko wymienienie dwóch lub więcej kolorów we wszystkich możliwych do wyobrażenia formach nie spełnia bowiem przesłanek dokładności i trwałości. – Konsumentom trudno jest zapamiętać znak składający się z zestawienia kolorów, skoro tych zestawień może być bardzo dużo. Utrudnia to identyfikację przedsiębiorstwa , z którego znak pochodzi – wyjaśnia Kaja Seń.