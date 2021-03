W ocenie inspekcji z punktu widzenia potrzeb pacjentów nie było potrzeby tworzenia kolejnego narzędzia, w dodatku ograniczającego wyniki poszukiwań wyłącznie do jednej sieci. Chodziło przede wszystkim o promocję konkretnej marki, a tym samym intensyfikację sprzedaży w sieci franczyzowej w obszarze e-recept. To zaś należy uznać za reklamę, która w przypadku działalności aptecznej jest zabroniona.

Niska kara – zaledwie 3 tys. zł – to efekt tego, że to pierwsze naruszenie art. 94a prawa farmaceutycznego oraz że przedsiębiorca zawiesił funkcjonowanie projektu, gdy tylko pojawiły się co do jego legalności wątpliwości.