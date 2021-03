Przedsiębiorca wymienia trzy kluczowe wyzwania projektu: – Z mojego punktu widzenia, jako członka Lewiatana i Rady Firm Rodzinnych przy Lewiatanie, czyli organizacji, która uruchomiła ten temat pięć lat temu, kluczowe są trzy elementy projektu. Po pierwsze, fundacja nie powinna prowadzić działalności gospodarczej i to jest w tym projekcie. Po drugie, zachowek – przedsiębiorca musi mieć gwarancję, że jak założy fundację, to jego potomkowie nie będą mogli dopominać się o pieniądze, których on już wtedy nie będzie miał, tylko będzie nimi dysponowała fundacja. Zachowek często potrafi zniszczyć przedsiębiorstwo i nowe przepisy muszą temu zapobiegać. Ta kwestia już na starcie może bowiem zniechęcać przedsiębiorców do zakładania fundacji. Po trzecie, opodatkowanie fundacji. Chodzi o to, by w bardzo prosty sposób rozwiązać tę kwestię – m.in. nie wprowadzać podwójnego opodatkowania. Wydawało się, że jest już konsensus w tej sprawie, jednak resort finansów, jak się wydaje, zmienił te ustalenia. Teraz będziemy ten projekt analizować i zgłosimy swoje uwagi – zapowiada Henryk Orfinger.