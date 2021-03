– Nigdy bym nie poprosił o to, aby spółka mnie broniła. Ale zarazem to jeden z tych przypadków, gdy na pytanie – w tym przypadku o zasadność angażowania środków spółki w obronę menedżera – należy odpowiedzieć „to zależy” – mówi adwokat prof. Robert Gwiazdowski, zasiadający m.in. w radach nadzorczych Cyfrowego Polsatu i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

– Na pewno takie przypadki się zdarzają. Przykładowo gdyby w mediach napisano, że prezes X okradał spółkę, w której poprzednio był prezesem, można by się zastanawiać, czy nie okrada obecnej. Interwencja spółki byłaby więc zrozumiała – wskazuje prawnik. Przy czym dodaje, że bez trudu znajdziemy również przypadki, w których nie będzie żadnego powodu, aby to osoba prawna wydawała pieniądze na obsługę medialną czy prawną prezesa. Niewłaściwe byłoby angażowanie spółkowego majątku np. w sprawy stricte osobiste piastuna organu jak choćby rozwód.

– Niewątpliwie majątek spółki, jakim są jej pieniądze, na gruncie kodeksu karnego uznawany jest za rzecz ruchomą. W sytuacji gdy członek zarządu spółki, w tym prezes zarządu, przeznacza pieniądze na cele prywatne, niezwiązane z działalnością spółki, co do zasady dopuszcza się przestępstwa sprzeniewierzenia – wskazuje mec. Bucior.

– Ochrona praw i interesów osobistych prezesa spółki czy innych członków organów musi i powinna być realizowana w ramach własnego majątku tych osób. Pokrycie kosztów prawników i doradców powinno zatem znaleźć swe źródło w majątku prywatnym, a nie publicznym – przekonuje mec. Grochowska. Co więcej, kreowanie legitymacji do korzystania ze środków spółki dla ochrony własnych interesów stanowi – zdaniem prawniczki – przysporzenie po stronie menedżerów, a to powinno być rozpatrywane przez pryzmat regulacji „kominowych” oraz odpowiednio zgłoszone do organów skarbowych i opodatkowane.

Sceptycznie do pomysłu reprezentowania menedżerów przez spółki podchodzi także radca prawny dr Marcin Śledzikowski, partner w kancelarii SDZLEGAL Schindhelm, który w rozmowie z nami bezpośrednio nawiązał do sytuacji dotyczącej Orlenu i Daniela Obajtka.

– Wydaje się, że w sprawie prezesa Obajtka to on sam powinien odpierać i reagować na doniesienia medialne, związane z pełnioną przez niego w przeszłości funkcją wójta gminy Pcim. Sprawę tę należy bowiem zakwalifikować do katalogu spraw o charakterze prywatnym, niezwiązanym z zajmowanym stanowiskiem w PKN ORLEN S.A. – uważa dr Śledzikowski. I zaznacza, że w innym wypadku należałoby bowiem dojść do wniosku, że każdorazowo – niezależnie od charakteru zdarzenia – jeżeli reputacja zarządcy spółki publicznej narażona jest na szwank, to może ona angażować swoje środki (a więc de facto środki akcjonariuszy) celem odparcia konkretnie kierowanych względem niego zarzutów.