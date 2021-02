Podstawową kwestią do wyjaśnienia jest to, kto dokładnie powinien złożyć wniosek o subwencję z PFR w przypadku spółki cywilnej. Czy powinien to uczynić każdy ze wspólników osobno? Nie. Adwokat Radosław Płonka, wspólnik w kancelarii Płonka Ozga i ekspert BCC wskazuje, że spółka cywilna to na gruncie przepisów kodeksu cywilnego umowa pomiędzy dwoma niezależnymi przedsiębiorcami. Jednak na gruncie przepisów prawa pracy, to spółka cywilna zatrudnia pracowników. Co to oznacza w praktyce? ‒ Wniosek powinien wysłać jeden ze wspólników spółki cywilnej, logując się przez konto bankowe tej spółki i wpisując we wniosku jej numer NIP. Drugi ze wspólników powinien udzielić w tym celu upoważnienia bądź pełnomocnictwa, które stanowią załączniki do regulaminu PFR. Formalnie beneficjentem w takiej sytuacji jest więc spółka cywilna reprezentowana przez jednego ze wspólników – wyjaśnia radca prawny Justyna Owczarek.