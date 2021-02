Sprawa dotyczyła firmy, w której w 2019 r. doszło do nieuprawnionego skopiowania danych osobowych 100 pacjentów przez byłego pracownika przychodni. Do celów marketingowych w bezprawny sposób wykorzystane zostały m.in.: numery PESEL, adresy zamieszkania, numery telefonów oraz daty urodzenia. Przedsiębiorca prowadzący przychodnię nie zdecydował się jednak na poinformowanie pacjentów o tym fakcie. Prezes UODO wezwał go do postępowania zgodnie z przepisami, jednak bez skutku. Następnie wydana została decyzja administracyjna, w której zobowiązano przedsiębiorcę do poinformowania zainteresowanych o wycieku ich danych i zaleceniach co do dalszego postępowania w tej sprawie. Powiadomienia do pacjentów jednak nie dotarły, a w przychodni wytłumaczono to tym, że obecni pracownicy nie wiedzą, których konkretnie osób dotyczyło naruszenie.