– Nie uchroniło to przed spadkiem najważniejszych kategorii leasingowych. Z każdym kwartałem następuje jednak poprawa, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość. To dowód, że Polacy uwierzyli w odbicie gospodarcze, a co za tym idzie zawierają nowe umowy na finansowanie inwestycji – przekonuje szef ZPL Paweł Pach. Eksperci przyznają, że duża w tym zasługa rządowej pomocy dla przedsiębiorców. – Zwłaszcza tarczy 1.0, która najbardziej wsparła sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Otrzymały z niej prawie 61 mld zł pomocy, co wystarczyło na utrzymanie płynności finansowej i zasilenie firmowych depozytów. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskali środki na inwestycje – dodaje Marcin Nieplowicz, dyrektor ds. statystyki ZPL.