Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to nowość wprowadzona przez tarczę 4.0 (czyli ustawę z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19; Dz.U. poz. 1086), która weszła w życie 24 czerwca 2020 r. Nowa procedura, uregulowana w art. 15‒25 tej ustawy, została zbudowana na bazie rozwiązań już istniejących w prawie restrukturyzacyjnym, ale do tej pory mało popularnych, jak postępowanie o zatwierdzenie układu. Jednak jest mocno odformalizowana i – jak nazwa wskazuje ‒ uproszczona. Pozwala dłużnikom szybciej i prościej niż w innych postępowaniach roztoczyć nad firmą pogrążoną w tarapatach finansowych parasol ochronny przed wierzycielami i komornikiem. Podstawowa odmienność polega na tym, że postępowanie to rozpoczyna sam dłużnik z udziałem doradcy restrukturyzacyjnego ‒ poprzez publikację obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z oświadczeniem o jego otwarciu. Publikacja owego obwieszczenia daje dłużnikowi ochronę podobną do tej, jaką mógł on dotychczas uzyskać przez otwarcie przez sąd uproszczonego postępowania układowego. Dłużnik jest chroniony przed indywidulanymi postępowaniami egzekucyjnymi. Ochroną objęte są również egzekucje wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo.