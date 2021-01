Prawomocne skazanie za przestępstwo wymienione w art. 18 par. 2 k.s.h. sprawia, że osoba zainteresowana piastowaniem funkcji członka zarządu nie posiada zdolności do zajmowania takiego stanowiska. Utrata zdolności do pełnienia funkcji członka zarządu przez taką osobę następuje z mocy prawa . Podkreślono to w postanowieniu Sądu Najwyższego z 30 września 2020 r. (sygn. akt I UK 263/19). W przypadku podjęcia próby powołania osoby skazanej do zarządu spółki fakt prawomocnego skazania powinien zostać ustalony przez KRS. W praktyce oznacza to odmowę wpisania osoby skazanej do rejestru. Natomiast uprawomocnienie się wyroku skazującego w trakcie pełnienia obowiązków członka zarządu prowadzi do ustania mandatu danej osoby. Zakaz pełnienia funkcji członka zarządu ma charakter terminowy. Ustaje on z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania.