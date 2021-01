UOKiK ustalił, że Damian Żukiewicz, prowadzący działalność gospodarczą INVESTPROVIDER, to youtuber czerpiący zyski z promowania różnych inwestycji. Często – co wykazali urzędnicy – szemranych. Żukiewicz na swej stronie oraz na kanale YouTube publikował materiały i nagrania, w których namawiał konsumentów do rejestrowania się na portalu FutureNet, platformie Future AdPro i przystępowania do sieci NetLeaders.