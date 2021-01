Początek roku dla kilku tysięcy największych przedsiębiorców w Polsce upłynie pod znakiem zmagań z wypełnieniem obowiązku złożenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych, o którym mowa w art. 13a ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 935; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz.1086; dalej: ustawa antyzatorowa). Sprawozdanie to zobowiązane firmy będą składać po raz pierwszy, będzie ono obejmować transakcje handlowe za 2020 r. Jak to często bywa przy nowościach, przy próbie zastosowania przepisów w praktyce pojawia się wiele pytań, na które odpowiedzi nie są proste. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wyszło przedsiębiorcom naprzeciw i opublikowało obszerny praktyczny poradnik z odpowiedziami na najczęściej zgłaszane wątpliwości. Jednak nie rozwiewa on wszystkich pojawiających się w praktyce problemów.