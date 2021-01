Olbrzymie kontrowersje wzbudziła niedawno opublikowana decyzja prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który nałożył karę w wysokości 85,5 tys. zł za brak zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA (decyzja z 9 grudnia 2020 r., nr DKN.5131.5.2020). To pokłosie postępowania przeprowadzonego w związku ze skargą, która wpłynęła w maju 2020 r. Skarżącym był nieuprawniony adresat, do którego trafiła korespondencja od agenta ubezpieczeniowego skierowana do klientów w sprawie umowy ubezpieczenia OC, zawierająca imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL oraz informacje dotyczące ubezpieczanego auta.