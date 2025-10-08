Celem nowelizacji jest przede wszystkim wyraźne zapisanie w prawie, że korespondencja prowadzona pomiędzy zakładem ubezpieczeniowym a klientem może przebiegać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czyli w praktyce maila. Dziś część dokumentów musi być przekazywana w formie papierowej lub wymaga ich podpisania.

Chodzi m.in. oświadczenie ubezpieczyciela o odmowie lub zgodzie na przyznanie świadczenia. Zgodnie z art. 819 par. 4 k.c. otrzymanie przez poszkodowanego tego rodzaju pisma powoduje dalszy bieg przedawnienia zgłoszonego roszczenia. Po zmianach termin będzie liczony nie od dnia otrzymania listu pocztowego, ale od momentu otrzymania maila (ale tylko jeśli klient uprzednio zgodzi się na taką formę kontaktu).

Na analogicznej zasadzie będzie działała komunikacja między ubezpieczycielem a klientem w odniesieniu do wymaganych prawem ostrzeżeń związanych z zawieraną umową ubezpieczenia. Dziś klienci muszą potwierdzić otrzymanie m.in. informacji o tym, że żadna z ofert zakładu ubezpieczeniowego nie odpowiada sytuacji ubiegającego się o ubezpieczenie.

Kto zyska na zmianach w prawie?

Na zmianach zyskają więc przede wszystkim ubezpieczyciele. „Proponowane zmiany w projekcie ustawy mają więc na celu usunięcie wszelkich wątpliwości interpretacyjnych i uporządkowanie sposobu komunikacji pomiędzy zakładem ubezpieczeń i Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym a klientem. Intencją jest, aby informacje mogły być przesyłane w postaci elektronicznej (np. przy pomocy e-mail), co będzie wymagało uprzedniej zgody klienta” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.