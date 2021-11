Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). W omawianej sytuacji doszło więc do dostawy towarów. W przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią miejscem dostawy towarów jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). W analizowanej sprawie miejscem dostawy przedmiotowych towarów jest Polska (zgodnie z umową spółka miała odebrać te towary z magazynu producenta znajdującego się w Polsce). Skoro towary będące przedmiotem transakcji z niemieckim kontrahentem znajdują się w momencie dostawy w Polsce (kontrahent nabył je uprzednio od polskiego producenta), to nie mamy tutaj do czynienia ani z importem towarów (zob. art. 2 pkt 7 ustawy o VAT), ani wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (zob. art. 9 ustawy o VAT). Nie oznacza to jednak, że spółka nie musi rozliczyć VAT od nabycia tych towarów od niemieckiego dostawcy.