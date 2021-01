PROBLEM: Kiedy zastosowanie mają nowe przepisy ustawy o VAT

Od 1 stycznia 2021 r. (w wyniku nowelizacji ustawy o VAT) nowe brzmienie otrzymał art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. Zgodnie z nim w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1–3 ustawy o VAT, obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, iż uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.

W analizowanej sprawie faktura korygująca została wystawiona w 2021 r. Należy zatem ustalić, czy do jej rozliczenia stosuje się art. 29a ust. 13 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2020 r., czy też ten przepis w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. [ramka]

W przypadku faktur korygujących wystawionych po 31 grudnia 2020 r. w związku z obniżeniem podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2020 r., lub w związku ze stwierdzeniem pomyłki na fakturze, o czym mowa w art. 29a ust. 14 ustawy o VAT, podatnicy podatku od towarów i usług w okresie do 31 grudnia 2021 r. mogą stosować przepisy ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2020 r., jeżeli wybór stosowania tych przepisów zostanie uzgodniony na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą, przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w roku 2021 r. (art. 13 ust. 1 nowelizacji ustawy o VAT).

Z kolei stosownie do art. 29a ust. 13 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2020 r.), w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1–3 ustawy o VAT, obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.