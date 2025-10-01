Orbotix pozyskuje 6,5 mln euro od funduszy z USA i Europy

Rundzie finansowania o wartości 6,5 mln euro przewodził amerykański fundusz Bravo Victor Venture Capital specjalizujący się w inwestycjach w technologiczne spółki obronne. Uczestniczyły w niej również europejskie firmy inwestycyjne Gustav Söhne Verwaltung oraz Leryon Global Holdings.

Międzynarodowy zespół inżynierów rozwija autonomiczne systemy obrony powietrznej

Orbotix, którego założycielami są pochodzący z Rumunii Bogdan Ochiana oraz polski inwestor Sebastian Straube, stworzył wielospecjalistyczny zespół inżynierów z różnych krajów europejskich. Zajmuje się on projektowaniem i budowaniem autonomicznych systemów obrony powietrznej dostosowanych do specyficznych wyzwań europejskiego kontynentu. Spółka ma siedzibę w Warszawie, a działania operacyjne prowadzi obecnie w Rumunii, Hiszpanii i Ukrainie.

Inwestycja jako sygnał dla rozwoju europejskiej obronności

„Ta inwestycja to coś więcej niż tylko kapitał. To sygnał, że Unia Europejska jest gotowa rozwinąć w pełni swój potencjał w obszarze obronności - mówi Bogdan Ochiana, prezes zarządu i współzałożyciel Orbotix. - Przyszłe pokolenia ocenią nas i to, jak odpowiedzieliśmy na wyzwania, które stoją obecnie przed nami. Jesteśmy dumni, że jako Orbotix możemy należeć do grona innowatorów stojących na straży pokoju i wartości, o które walczyli nasi przodkowie”.

Plany rozwoju: AI i roje dronów w centrum uwagi

Najbliższe plany rozwojowe spółki wpisują się w misję rozwijania technologicznej i operacyjnej niezależności obronnej Europy. Pozyskane finansowanie przyspieszy opracowanie przez Ortbotix technologii korzystających z AI w szczególności rozwiązań opartych o roje dronów. Pozwoli też rozwinąć mikroprodukcję zlokalizowaną między innymi w Unii Europejskiej.

Orbotix jako lider innowacji na wschodniej flance NATO

„Pozyskanie finansowania to nie tylko ważny krok dla firmy Orbotix, ale i wyraźny sygnał, jak istotne jest rozwijanie innowacyjnych technologii obronnych w Europie - mówi Sebastian Straube, współzałożyciel i członek zarządu ds. strategii Orbotix. - Powstanie naszej spółki na wschodniej flance NATO sprawia, że region szczególnie narażony na współczesne zagrożenia militarne staje się liderem w tworzeniu technologii mogących chronić bezpieczną przyszłość Europy”.

W ostatnich dziesięciu latach innowacje w sektorze obronnym przeszły istotną zmianę. W Stanach Zjednoczonych inicjatywy takie jak Jednostka Innowacji Obronnych (ang. Defence Innovation Unit) zakwestionowały dominację tradycyjnych kontraktorów i wieloletnich cykli zakupowych, otwierając przestrzeń dla nowej generacji firm technologii obronnych - działających z szybkością startupów, finansowanych prywatnym kapitałem i opartych na elastycznych, iteracyjnych cyklach rozwoju technologii. Dziś podobna zmiana zaczyna kształtować także Europę, gdzie powstają firmy dostarczające suwerenne, zorientowane na misję rozwiązania - w skali, jakiej wymaga współczesne bezpieczeństwo.

„Technologie oparte na rojach dronów zdecydują o przyszłych sukcesach na polach bitewnych. Orbotix tworzy je w Europie, na dużą skalę i pod kontrolą sojuszników. Ponadto ma rozproszony model produkcji, projekt stawiający operatora na pierwszym miejscu i zdolność dostarczenia rozwiązań, których NATO potrzebuje, by odnieść dziś sukces - mówi Joe Musselman, założyciel i partner zarządzający Bravo Victor Venture Capital. - W BVVC wspieramy założycieli, którzy potrafią przeprowadzić projekt od prototypu do produkcji w tempie, jakiego wymagają bieżące działania wojenne. Orbotix ucieleśnia ten etos. Z dumą wspieramy firmy, które niezawodnie realizują swoją misję, rozumiejąc, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy mogą zwyciężać tylko działając razem”.

Wsparcie prawne inwestycji

Kancelaria Baker McKenzie pełniła funkcję doradcy prawnego funduszu BVVC przy tej transakcji, natomiast kancelaria Kondracki Celej wspierała inwestycję po stronie Orbotix. „Rozwój wojskowych dronów w naszym kraju jest niezmiernie istotny dla bezpieczeństwa Polski, zwłaszcza takich rozwiązań, które mogą być używane na dużą skalę za racjonalną cenę - mówi Radosław Nożykowski, adwokat Baker McKenzie doradzający klientom z branży zbrojeniowej. - Utworzenie centrum badań i rozwoju jest także istotnym impulsem dla rozwoju innowacji w kraju”.

„Łączenie ludzi biznesu z różnych stron świata to nie tylko część globalnego DNA Baker McKenzie, ale także fundament działalności naszego warszawskiego biura, które od ponad 30 lat wspiera polskich i zagranicznych klientów w najważniejszych transakcjach na rynku - mówi Radzym Wójcik, adwokat Baker McKenzie doradzający klientom z branży zbrojeniowej. - Bardzo cieszy nas, że mogliśmy doradzać funduszowi z USA przy wejściu kapitałowym w tak interesującą europejską spółkę jak Orbotix”.