Rosyjski uran wciąż płynie do USA
Dostawy były kontynuowane pomimo wprowadzenia przepisów wstrzymujących import rosyjskiego paliwa do reaktorów po pełnoskalowej inwazji Kremla na Ukrainę w 2022 roku - przypomniała agencja. Zgodnie z zakazem importu, który wszedł w życie w sierpniu ubiegłego roku, amerykańskie ministerstwo energetyki może jednak wydawać do 2028 r. pozwolenia na import, o ile nie ma dostępnych alternatywnych źródeł lub jeśli import zostanie uznany za leżący w interesie narodowym - odnotował Bloomberg.
Trump naciska na Europę
Dane te pojawiają się w momencie, gdy administracja prezydenta Donalda Trumpa nakłania Europę i inne kraje do zaprzestania importu rosyjskiej ropy i gazu ziemnego. W zeszłym roku Kongres postanowił o przeznaczeniu miliardowych kwot na odbudowę zdolności produkcyjnych kraju w zakresie paliwa do reaktorów.
