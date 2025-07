Hiszpanią wstrząsnęła kolejna odsłona największego od lat skandalu korupcyjnego, który w coraz większym stopniu kompromituje rząd Pedro Sancheza i jego Hiszpańską Socjalistyczną Partię Robotniczą (PSOE). Najpierw policja zatrzymała Santosa Cerdana – do niedawna sekretarza PSOE i jednego z najbliższych współpracowników premiera. Decyzję o jego aresztowaniu podjął Sąd Najwyższy, uzasadniając to ryzykiem ucieczki lub zniszczenia dowodów. To najnowszy, lecz zapewne nie ostatni epizod w tzw. aferze Koldo – wielowątkowym śledztwie korupcyjnym, które odsłania kulisy rządów lewicy w Hiszpanii.

Afera, w której uwięziono Cerdana, ma swoje korzenie w procederze ustawiania zamówień publicznych i pobierania z nich prowizji. Głównymi bohaterami są oprócz Cerdana, który stał się właścicielem 45 procent udziałów w firmie Servinabar – przedsiębiorstwie, które później zdobyło zamówienia publiczne, są także były minister transportu Jose Luis Abalos oraz jego wieloletni doradca Koldo Garcia. Właśnie ten ostatni, jak ujawniono w śledztwie, przez lata nagrywał swoje rozmowy i szczegółowo dokumentował strukturę nielegalnych dochodów. W ujawnionych dotychczas materiałach pojawia się między innymi lista „opłat” za przyznane przedsiębiorcom zamówienia publiczne. Np. „pierwsza rata” w wysokości 450 tys. euro od trzech kontraktów itd. Śledczy podejrzewają, że to tylko wierzchołek góry lodowej.