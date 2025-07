Lotnisko Modlin kończy z monopolem Ryanaira. Po 13 latach do podwarszawskiego portu wracają węgierskie linie Wizz Air. Uruchomią kilkanaście tras.

Wizz Air wraca do macierzy - mówi prezes lotniska w Modlinie Jacek Kowalski. Węgierski przewoźnik do podwarszawskiego portu latał tylko przez pięć miesięcy - od lipca do grudnia 2012 roku. Przeniósł się na Lotnisko Chopina po awarii pasa startowego i potem po naprawie spękań już tam nie wrócił. Do Modlina zdecydował się wrócić teraz, bo już nie ma możliwości rozwoju na Okęciu. Przewoźnik zbazował tam 14 samolotów i uruchamia blisko 60 połączeń. W grudniu w Modlinie zbazuje dwa samoloty i uruchomi 11 tras. Poleci m.in. do Aten, Barcelony, Bergamo, Bergen, Kiszyniowa, Brindisi, Palermo i Pafos na Cyprze. Tymczasem dwa tygodnie temu rozwój w Modlinie zapowiedział Ryanair. W przyszłym roku liczba zbazowanych samolotów ma zwiększyć się z 4 do 7. To jednak oznacza, że na lotnisku w Modlinie trzeba się spodziewać gigantycznego tłoku. Szef portu przyznał, że trzeba będzie zastanowić się nad tymczasowymi rozwiązaniami. Już kilka lat temu rozważano montaż konstrukcji przypominających namioty, które wspomagałyby odprawy podróżnych.