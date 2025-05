Prezesem partii Nowa Nadzieja jest Sławomir Mentzen - poseł i kandydat Konfederacji na prezydenta. Z kolei partię Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość (KORWiN) reprezentuje Janusz Korwin-Mikke.

W piątek Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała komunikat, według którego m.in. te partie nie złożyły sprawozdań finansowych za 2024 rok w wymaganym terminie, który upłynął 31 marca.

Zgodnie z ustawą o partiach politycznych, w przypadku niezłożenia sprawozdania przez partię polityczną w wymaganym terminie, PKW występuje do sądu z wnioskiem o wykreślenie wpisu tej partii z ewidencji.

Obowiązek złożenia sprawozdań ciążył na 97 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP), prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

"W ustawowym terminie sprawozdania złożyło 90 partii politycznych, spośród których 37 partii załączyło do sprawozdania sprawozdanie biegłego rewidenta z badania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy. Sprawozdania biegłego rewidenta dotyczące sprawozdań partii politycznych: Unia Europejskich Demokratów, Polska Wspólnota Narodowa i Prawo i Sprawiedliwość nie zostały sporządzone z przyczyn niezależnych od tych partii" - głosi komunikat PKW.

"Nie złożyły sprawozdań partie polityczne: Organizacja Narodu Polskiego – Liga Polska (EwP 213), Nowa Nadzieja (EwP 399), Porozumienie Samorządowe (EwP 448), Rodacy Kamraci (EwP 454), OK Polska (EwP 462), Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość (EwP 463), Zdrowa Polska (EwP 465)" - wskazano w komunikacie Państwowej Komisji Wyborczej.

Opublikowany w piątek komunikat Państwowej Komisji Wyborczej datowany jest na 5 maja. Tego samego dnia PKW m.in. odrzuciła sprawozdanie finansowe partii Suwerenna Polska, której założycielem był były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (będący obecnie członkiem Prawa i Sprawiedliwości). Sprawozdanie odrzucono z powodu naruszenia ustawy o partiach politycznych. W uchwale Komisja wskazała, że partia była promowana na konwencji organizowanej 3 maja 2023 r. przez inną partię - Solidarną Polskę (również założona przez Ziobrę). Przed konwencją zapowiadano zmianę nazwy Solidarna Polska na Suwerenna Polska, natomiast - według prowadzonej przez sąd ewidencji - funkcjonują obie te partie: zarówno Suwerenna, jak i Solidarna Polska. Na konwencji 3 maja 2023 roku Solidarna Polska przedstawiła m.in,. spot informujący o utworzeniu partii Suwerenna Polska. Prowadzący zachęcali ponadto, by "ich nowy hasztag +Suwerenna Polska+ pobijał Internet".

Zdaniem PKW doszło do promocji jednej partii przez drugą. Jak czytamy w uchwale, PKW złożyła w tej sprawie zapytanie do przewodniczącego Suwerennej Polski. W odpowiedzi miał on stwierdzić, że partia nie organizowała konwencji z 3 maja 2023 r., bowiem partia jeszcze nie istniała. PKW wskazuje natomiast, że wniosek o utworzenie partii Suwerenna Polska został złożony do sądu 26 kwietnia 2023 r. Komisja uznaje więc, że w dniu konwencji partia już istniała. "Oznacza to, że partia Suwerenna Polska skorzystała z usługi reklamy (...) świadczonej przez inną partię polityczną - Solidarna Polska, co jest niezgodne z prawem" - wskazano w uchwale.

Tego dnia zostało ponadto odrzucone sprawozdanie finansowe Solidarnej Polski za 2023 rok. Jak czytamy w uchwale, decyzja jest wynikiem nieudzielenia przez Solidarną Polskę odpowiedzi na pytania PKW. To z kolei uniemożliwiło Komisji stwierdzenie, czy pozyskiwanie przez partię środków finansowych było zgodne z przepisami.

W przypadku odrzucenia rocznego sprawozdania finansowego, partii grozi utrata subwencji przewidzianej dla partii, które dostały się do parlamentu.

Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała również w poniedziałek, że w piśmie do ministra finansów Andrzeja Domańskiego w sprawie subwencji partyjnych na 2025 rok umieszczona zostanie kwota subwencji dla PiS pomniejszona o 11 milionów zł i kwota subwencji dla Konfederacji pomniejszona o 87 tysięcy zł. Według PKW subwencja za 2025 rok dla PiS powinna wynieść ok. 15 mln zł, a dla Konfederacji - ok. 8 mln zł.