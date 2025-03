Legitymacja strażaka będzie zawierała m.in. jego numer PESEL, nazwę jednostki, której jest członkiem, daty wydania i ważności oraz fotografię. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 244), który przygotowali posłowie Polski 2050 – Trzeciej Drogi.

Dziś strażnik ochotniczej straży pożarnej (OSP) na czas pełnienia tej funkcji oraz osoba posiadająca uprawnienie do świadczenia ratowniczego powinien dostać legitymację w celu identyfikacji i korzystania z dodatkowych benefitów. Łącznie 230 tys. osób ma prawo otrzymać ten dokument. Tyle teoria. W praktyce nie wydano ani jednego. Dlatego posłowie chcą ponownie uregulować te kwestie.

Martwe przepisy o OSP

„Z oceny skutków regulacji ustawy z 2021 r. wynika, że koszt wydawania legitymacji oszacowano na 12,8 mln zł w ciągu 10 lat obowiązywania przepisów. Brak zmian utrzyma stan, w którym istotne przepisy ustawy o OSP są martwe. Przyjęcie nowelizacji obniży koszty wydawania legitymacji” – uzasadniają posłowie.

Zgodnie z projektem kategoria osób uprawnionych do uzyskania legitymacji OSP będzie taka sama. Zmieni się jedynie forma – kartę z tworzywa sztucznego zastąpi wersja elektroniczna dostępna w aplikacji mObywatel. Rejestr legitymacji będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra administracji lub upoważnionego przez niego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Dokument będzie wydawany na wniosek strażaka albo osoby mającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego złożony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której ma siedzibę jednostka OSP.

Więcej zadań dla gmin

„Projekt będzie zwiększał obowiązki gmin. Jednakże ustawa o OSP zakłada wiele obowiązków jednostek samorządu terytorialnego również w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wymogi nakładane proponowaną nowelizacją dotyczą danych i informacji, które w obecnym stanie prawnym są przetwarzane w gminach. W naszej ocenie nie spowodują one skutków finansowych, w szczególności związanych z koniecznością zatrudnienia nowych pracowników” – uważają posłowie.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zdaniem wnioskodawców taki okres jest wystarczający na przygotowanie narzędzi informatycznych do wydania legitymacji w wersji elektronicznej. ©℗