Sankcja kredytu darmowego (SKD) jest proporcjonalna, nawet jeśli skala naruszeń, których dopuścił się bank w umowie różni się w zależności od konkretnego przypadku - do takich wniosków doszedł Trybunał Sprawiedliwości UE w pierwszym wyroku dotyczącym SKD w sprawie C - 472/23.

Pytania polskiego sądu

Pytania, na które odpowiedział luksemburski Trybunał zadał Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. Zaś sprawa dotyczyła sporu między bankiem a firmą windykacyjną Lexitor, która za pomocą cesji weszła w posiadanie roszczeń kredytobiorcy względem banku. W pozwie z powołaniem się na SKD tzn. instytucję prawną uprawniającą do zwrotu wszystkich pobranych opłat i odsetek.

Lexitor wskazał, że w umowie kredytowej podano nieprawidłową wartość RRSO (roczna rzeczywista stopa oprocentowania) oraz nie przedstawiono w sposób zrozumiały dla klienta warunków podwyższania opłat. Z kolei bank argumentował, że zawyżenie RRSO nie działa na niekorzyść kredytobiorcy, skoro ten w rzeczywistości zapłaci mniej, niż przewidywał wskaźnik RRSO.

Informacje muszą być jasne

TSUE wskazał, że obowiązkiem banku jest podanie wiarygodnych informacji, czyli w praktyce m.in. prawidłowej wartości RRSO. Trybunał przypomniał jednak, że podanie zawyżonego RRSO nie stanowi samo w sobie naruszenia obowiązku informacyjnego.

Jako potencjalne naruszenie wskazano natomiast podanie kredytobiorcy niezrozumiałych lub trudnych do weryfikacji informacji w zakresie opłat. TSUE podkreślił jednak, że zbadanie, czy doszło w tym konkretnym przypadku do nieprawidłowości należy do sądu krajowego.

Czy sankcja bezpłatnego kredytu jest proporcjonalna?

Kluczowa dla banków okazała się odpowiedź na trzecie pytanie warszawskiego sądu, które dotyczyło zakresu spraw, w których można powoływać się na SKD. Sąd Rejonowy wskazał, że w dzisiejszym stanie prawnym każda nawet proporcjonalnie niewielka wada w umowie może skutkować możliwością zastosowania SKD.

Banki liczyły na to, że TSUE wypowie się negatywnie o takiej możliwości i zaproponuje ograniczenie zakresu oddziaływania SKD. Ten postulat jest od pewnego czasu lansowany przez środowisko bankowe, które argumentuje, że drobne przeoczenia w umowie albo zapisy działające de facto na korzyść konsumenta nie powinny skutkować karą dla banku w postaci całkowicie bezpłatnego kredytu.

TSUE nie podzielił tego punktu widzenia i uznał, że zasada zgodnie, z którą ceną za naruszenia jest utrata przez bank prawa do wszystkich odsetek i opłat, jest zgodna z unijnym prawem i proporcjonalna. Jednocześnie TSUE wskazał na konieczność każdorazowej weryfikacji konkretnych przypadków przez sądy krajowe.

Wyrok TSUE z 13 lutego 2025 r. w sprawie C - 472/23