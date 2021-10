Kwestia ESG nie jest dla nas nowa, jesteśmy w tym zakresie odpytywani przez naszych inwestorów i my również w naszych łańcuchach dostaw będziemy w tym obszarze odpytywać. Musimy być przygotowani na to jako pierwsi po to, abyśmy mieli prawo rozmawiać z klientami. Co więcej, naszą rolą jest przygotowanie do tego naszych firm i pomoc w utrzymaniu ich konkurencyjności nie tylko w kraju, ale też za granicą.

Spędzam bardzo dużo czasu w kontaktach z klientami i miejmy świadomość, że nasze polskie firmy są naprawdę dobrze wyedukowane, ludzie prowadzący biznesy doskonale zdają sobie sprawę, że muszą to robić. Poradziliśmy sobie w wielu aspektach transformacji i poradzimy sobie również i z tym.