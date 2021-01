Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała na konferencji prasowej, że w środę odbyło się spotkanie klubu Lewicy z władzami Związku Nauczycielstwa Polskiego. Tematem było przygotowanie szkół do wznowienia stacjonarnych zajęć w klasach I-III od 18 stycznia.

"Z tym powrotem wiąże się szereg wyzwań. Najpoważniejsze z nich to to, że rząd - mimo licznych apeli Związku Nauczycielstwa Polskiego, ale też Lewicy - wciąż nie zamierza szczepić w najbliższym czasie nauczycieli" - przekonywała Dziemianowicz-Bąk.

"Jako klub Lewicy zwróciliśmy się do ministrów: Dworczyka, Niedzielskiego, Czarnka i do premiera Morawieckiego o potraktowanie nauczycieli i wszystkich pracowników placówek oświatowych jako grupy priorytetowej w ramach pierwszego etapu szczepień" - dodała.

Zwróciła uwagę, że jest to bardzo liczna grupa, bo ok. 10 milionów ludzi.

"Apelujemy o to, by bardziej racjonalnie podejść do podziału w ramach tej pierwszej grupy (szczepień) i przede wszystkim - tych nauczycieli, którzy mają od poniedziałku wrócić do pracy potraktować priorytetowo" - mówiła Dziemianowicz-Bąk.

Dodała, że klub Lewicy oczekuje zwołania w ciągu najbliższych dwóch tygodni komisji edukacji, poświęconej ocenie skutków rozpoczęcia stacjonarnych zajęć w klasach I-III.

"Apelujemy jako Lewica, by szkoły otwierać w sposób zorganizowany, odpowiedzialny i opierając się na danych. Tych danych cały czas nie ma" - mówiła Magdalena Biejat.

Dodała, że Lewica postulowała, by w sposób systematyczny testować pracowników szkół, aby było wiadomo, jak wirus się rozprzestrzenia, ale rząd się na to nie zdecydował. "Apelujemy, żeby nie testować jednorazowo, ale testować regularnie" - apelowała Biejat.

Prezes ZNP Sławomir Broniarz dodał, że bezpieczne wznowienie zajęć w szkołach "jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki szczepieniom". "Stąd będziemy zabiegać o to, by wszyscy parlamentarzyści poparli ideę szczepienia nauczycieli" - zaznaczył.

Apelował do szefa MEiN Przemysława Czarnka, aby przygotował akty prawne w związku z początkiem roku. "Dotyczące m.in. funkcjonowania świetlic szkolnych, gdzie dzieci będą się gromadzić" - powiedział.

Dopytywany, kiedy jego zdaniem powinna zostać wznowiona nauka stacjonarna we wszystkich klasach Broniarz odpowiedział, że wtedy, gdy wszyscy nauczyciele będą zaszczepieni.

W poniedziałek ruszyło przesiewowe testowanie nauczycieli klas I-III, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół na obecność SARS-CoV-2. Według danych MEN do udziału w testach zgłosiło się ok. 165 tys. osób. Badania potrwają do 15 stycznia.