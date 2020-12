Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała po koniec listopada do sądu administracyjnego skargę na uchwałę Rady m.st. Warszawy zmieniającą zasady opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prokuratura domaga się stwierdzenia nieważności uchwały w całości.

Podczas czwartkowej sesji Jarosław Szostakowski (KO) zgłosił projekt uchwały ws. odmowy wstrzymania wykonania tzw. uchwał śmieciowych. Uchwała zakłada odrzucenie skargi stołecznej prokuratury ws. tzw. uchwał śmieciowych. "To jest praktyka niespotkana. W mojej ocenie jest to próba wejścia w uprawnienia organu nadzoru" – powiedział o tym działaniu Szostakowski. "Słuszne jest nieuwzględnieni tego wniosku" – dodał, podkreślając, że wejście prokuratury w tę sprawę, to próba jest politycznego wykorzystania.

Radni opozycji w radzie m.in. Dariusz Figura zapowiedzieli, że wykorzystają wszystkie zgodne z prawem możliwości, aby tzw. uchwały śmieciowe nie weszły w życie. "My w tej sprawie w sposób oczywisty stajemy po stronie mieszkańców" - pokreślił radny.

Od 1 kwietnia przyszłego roku mieszkańcy Warszawy zapłacą więcej za zagospodarowanie odpadów. Średnio, co miesiąc wywóz śmieci będzie kosztował jednego warszawiaka ok. 50 zł, np. czteroosobowa rodzina zapłaci - 200 zł. Pierwotnie zmiana taryfy miała wejść w życie 1 grudnia 2020 r. Jednak 17 listopada Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło częściową nieważność przyjętych przez Radę Miasta przepisów.

Zdaniem RIO, Rada Miasta powinna była jednoznacznie określić, co jest źródłem informacji o ilości zużytej wody w konkretnych sytuacjach. "Przykładowo, w jakiej sytuacji źródłem informacji o ilości zużytej wody jest faktura, a w jakiej - odczyt z wodomierza" - wskazano. Zdaniem RIO dotychczasowa regulacja była nieprecyzyjna i niejasna.

Od kwietnia 2021 r., miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą naliczane według średniego zużycia wody przez mieszkańców. Jeśli w nieruchomości nie ma wodomierza, albo nieruchomość nie jest podłączona do sieci wodociągowej lub nie ma danych za zużycie wody za okres 6 kolejnych miesięcy, stawka naliczana jest według określonego wzoru: liczba mieszkańców razy 4 m sześc. wody razy 12,73 zł.

Według danych GUS, jeden mieszkaniec Warszawy zużywa miesięcznie średnio ok. 4 m sześc. wody. Oznacza to, że średnio wyda, co miesiąc na śmieci ok. 50 zł. Jeżeli zużyje mniej wody zapłaci mniej, a jeżeli więcej, to opłaty za śmieci będą jeszcze wyższe.(PAP)

