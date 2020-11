„Mamy do czynienia z przełomem społecznym, z dojściem do głosu nowego pokolenia które będzie rządziło Polską. Oprócz tego mamy do czynienia z momentem konstytucyjnym, czyli momentem kiedy znaleźliśmy się w takim klinczu prawnym i ustrojowym, że zwykłymi środkami np. zmianami ustaw."