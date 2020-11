"Na platformie VOD FPFF znajdzie się część filmów zakwalifikowanych do konkursów, co wynika z obostrzeń licencyjnych, narzuconych przez dystrybutorów organizatorom Festiwalu. Dostęp do wybranych tytułów będzie ograniczony wyłącznie do grona akredytowanych dziennikarzy" - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa 45. FPFF Magdalena Jacoń.

Jak wyjaśniła, "niektóre wydarzenia towarzyszące, adresowane do przedstawicieli branży, będą wymagały wcześniejszej rejestracji uczestników". "Duża część zaplanowanych wydarzeń – spotkań, konferencji, koncertów – będzie dostępna online dla wszystkich zainteresowanych, nie tylko dla posiadaczy akredytacji" - dodała.

Filmy w Konkursie Głównym dostępne na VOD FPFF dla osób akredytowanych (branża i dziennikarze) to - "Mistrz" (reż. Maciej Barczewski), "Zabij to i wyjedź z tego miasta" (reż. Mariusz Wilczyński) i "Zieja" (reż. Robert Gliński).

Filmami dostępnymi na VOD FPFF tylko dla akredytowanych dziennikarzy będą: "25 lat niewinności" (reż. Jan Holoubek), "Amatorzy" (reż. Iwona Siekierzyńska), "Jak najdalej stąd" (reż. Piotr Domalewski) i "Tarapaty 2" (reż. Marta Karwowska).

Ponadto dwa filmy z Konkursu Głównego zostaną udostępnione na platformach streamingowych. Są to "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" w reż. Macieja Kawulskiego (Netflix i inne platformy) i "Sala samobójców. Hejter" w reż. Jana Komasy (Player i inne platformy).

Filmy w Konkursie Filmów Mikrobudżetowych dostępne na VOD FPFF dla osób akredytowanych (branża i dziennikarze) to: "Biały Potok" (reż. Michał Grzybowski), "Bóg Internetów" (reż. Joanna Satanowska), "Każdy ma swoje lato" (reż. Tomasz Jurkiewicz) i "Pewnego razu w ogródkach działkowych" (reż. Rafał Bryll).

Filmami w tej kategorii dostępnymi na VOD FPFF tylko dla ograniczonej grupy akredytowanych dziennikarzy są "Ćmy" w reż. Piotra Stasika i "Ostatni Komers" w reż. Dawida Nickela.

Jak wyjaśniła Jacoń, "na VOD FPFF dostępny będzie komplet 27 filmów zakwalifikowanych do Konkurs Filmów Krótkometrażowych, podzielonych na sześć pełnometrażowych bloków filmowych".

Pełną listę filmów z trzech konkursów 45. FPFF można znaleźć na stronie: https://festiwalgdynia.pl/aktualnosci/news/---852-_filmy-konkursowe-na-45-fpff.html.

"Jak co roku dopełnieniem filmowego programu Festiwalu są sekcje pozakonkursowe. Wszystkie filmy z tych sekcji będą dostępne na VOD FPFF dla posiadaczy akredytacji" - czytamy w przesłanej informacji.

Festiwal zaprezentuje wybrane filmy tegorocznych Laureatów Platynowych Lwów, nagrody za całokształt twórczości. Będą to "Kobieta z prowincji" i krótkometrażowe "Wypracowanie" w reż. Andrzeja Barańskiego i "Komornik" w reż. Feliksa Falka.

"Dostępne online będą również masterclassy z reżyserami, Andrzejem Barańskim i Feliksem Falkiem" - wyjaśniono.

"Czysta Klasyka, czyli prezentacja odnowionych cyfrowo wybitnych dzieł polskiej kinematografii, w tym roku obejmuje cztery filmy, a każdemu z nich będą towarzyszyć spotkania z twórcami" - napisała Jacoń. W tej sekcji znalazły się filmy: "Krzyżacy" (reż. Aleksander Ford), "Ostatni etap" (reż. Wanda Jakubowska), "Personel" (reż. Krzysztof Kieślowski) i "Test pilota Pirxa" (reż. Marek Piestrak).

Jak zaznaczono, "Polonica, najstarsza obok Konkursu Głównego, filmowa sekcja FPFF, poświęcona jest międzynarodowym produkcjom filmowym powstałym ze znaczącym udziałem polskich twórców i producentów". W tym roku znalazły się w niej trzy filmy - "Aida" (reż. Jasmila Zbanic), "Niepamięć" (reż. Christos Nikou) i "Sole" (reż. Carlo Sironi).

"Seansom będą towarzyszyć spotkania z polskimi twórcami" - napisano.

"Gdynia Dzieciom. Kino Młodzieżowe to miniprzegląd filmowy towarzyszący cyklowi spotkań branżowych, które odbędą się w ramach Gdynia Industry pod wspólnym hasłem +Zbliżenie na... kino młodzieżowe" - czytamy w przesłanej informacji. "Przegląd zakończy wykład historycznofilmowy nt. zmian w polskim kinie młodzieżowym i jego renesansie w ostatnich latach" - dodano.

Miniprzegląd obejmuje cztery filmy: "Szatan z siódmej klasy" (reż. Maria Kaniewska), "Akademia Pana Kleksa”, część pierwsza i druga (reż. Krzysztof Gradowski) i "Za niebieskimi drzwiami" (reż. Mariusz Palej).

W sekcji "Filmy z Gdyni" pokazane zostaną dwa filmy, "które poprzez swoich twórców bądź bohaterów, są związane z miastem gospodarzem FPFF". Będą to "Andrzej Cybulski. Bilety do szczęścia" (reż. Andrzej Mańkowski) i "Wspomnienie o Maćku Kosycarzu" (reż. Aleksandra Gnys, Mateusz Gnys, Łukasz Nurkowski i Ewa Walas).

Jak zapowiedziała Jacoń, skład wszystkich trzech zespołów jurorskich zostanie ogłoszony podczas konferencji prasowej poprzedzającej 45. FPFF.

Poinformowała, że sprzedaż akredytacji na 45. FPFF rozpoczyna się 23 listopada o godz. 10 na stronie: www.system.festiwalgdynia.pl.

"Liczba akredytacji na 45. FPFF jest mocno ograniczona i decydująca będzie kolejność zgłoszeń. Koszt akredytacji, obejmującej również pakiet akredytacyjny, wynosi 100 zł" - czytamy w przesłanej informacji.

Podkreślono, że "dostęp do projekcji online będą mieć akredytowani dziennikarze oraz przedstawiciele branży filmowej". Więcej informacji o akredytacjach znaleźć można na stronie: https://festiwalgdynia.pl/akredytacje/.

45. FPFF odbędzie się online od 8 do 12 grudnia br.(PAP)

autor: Grzegorz Janikowski