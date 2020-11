Wszystko to jednak w wysokim reżimie sanitarnym dodał premier. Morawiecki poinformował również, iż z uwagi na dobro gospodarki, ferie będą skumulowane w jednym czasie - między początkiem stycznia - 4 stycznia - a 17-18 stycznia.

- Zdecydowaliśmy, że będzie kontynuacja zamknięcia szkół do 23-24 grudnia. Póki co siłownie instytucje kultury, branża gastronomiczna oraz hotelarska, z uwagi na pandemię - nie zostanie odmrożona, aż do 27 grudnia. Dokonujemy analizy, która ma objąć zarówno nasze zdrowie, uratowanie jak najwięcej istnień ludzkich, ale również uratowanie milionów miejsc pracy" - zaznaczył premier podczas konferencji prasowej. Jak dodał, aby tak było, "zdecydowaliśmy, że od przyszłej soboty placówki handlowe będą mogły działać w najwyższym reżimie sanitarnym".

Jak zaznaczył Morawiecki, handlowcy z różnych branż podczas spotkań zapewniali, że "będą dbali o to, żeby była odpowiednio mała liczba ludzi, podobnie jak w sklepach spożywczych i drogeriach, żeby można było utrzymać też reżim sanitarny".

Mamy epidemię, mamy jej przebieg niekontrolowany, mamy służbę zdrowia pod ścianą właściwie - mówił w @tvn24 profesor Krzysztof Simon. Odniósł się również do konferencji premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie działań związanych z epidemią COVID-19.https://t.co/YAYQVNyCSq — tvn24 (@tvn24) November 21, 2020

Jak dodał szef rządu, "przed nami okres świąt Bożego Narodzenia i to moment, w którym rodziny się spotykają i dlatego szczególnie chcę zaapelować już dzisiaj, aby to były spotkania w gronie małych rodzin, tych, z którymi mieszkamy; żeby nie przemieszczać się pomiędzy miastami, bo od naszej dyscypliny będzie zależało to, jak ostre będą musiały być restrykcje potem".

Jakie zmiany od 28 listopada 2020?

Rząd w sobotę przedstawił plan 100 dni solidarności w walce z COVID-19. "W ramach prac przygotowaliśmy trzy projekty rozporządzeń w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. To trzy warianty obostrzeń, po które będziemy sięgać w zależności od rozwoju sytuacji" - czytamy w rządowym komunikacie.

Etap odpowiedzialności, stabilizacji, kwarantanny narodowej - co to oznacza

Projekty rozporządzeń dotyczą trzech etapów: tzw. etapu odpowiedzialności (będzie obowiązywał od 28.11. do 27.12); etapu stabilizacji, czyli powrotu do podziału Polski na trzy nowe strefy – czerwoną, żółtą i zieloną (najwcześniej od 28.12 – zależnie od sytuacji epidemicznej); kwarantanny narodowej (która zostanie wprowadzona w ostateczności, kiedy trzeba będzie natychmiast i radykalnie ograniczyć transmisję wirusa w społeczeństwie).

Szkoły

Zdecydowaliśmy, że będzie kontynuacja zamknięcia szkół do 23-24 grudnia; podjęliśmy też decyzję o tym, że ferie będą skumulowane w jednym okresie - między początkiem stycznia, 4 stycznia, a 17-18 stycznia - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Kina, teatry, siłownie, gastronomia

Placówki gastronomiczne, z branży wydarzeń kulturalnych, kina, teatry, ale także siłownie i kluby fitness będą zamknięte również w okresie przedświątecznym, do 27 grudnia; przed świętami poinformujemy, co dalej - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Strefa żółta i czerwona

Jeśli średnia dzienna liczba zachorowań z siedmiu dni osiągnie ok. 19 tys. nowych przypadków, wprowadzone zostaną zasady strefy czerwonej; gdy wyniesie ok. 9,4 tys. nowych przypadków, wówczas wprowadzone zostaną zasady strefy żółtej - poinformowała w sobotę Kancelaria Premiera.

Przedszkola i żłobki

GIS zaktualizował wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli i żłobków. Zapisano w nich, że do placówek nie mogą przychodzić dzieci i pracownicy, jeśli ich domownicy przebywają na kwarantannie.

Pozostałe zapisy w wytycznych nie uległy zmianie. Nadal GIS radzi, by do grupy dzieci przyporządkowani byli - w miarę możliwości - ci sami opiekunowie i by grupa wraz z opiekunem przebywała w wyznaczonej i stałej sali.

Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosiła co najmniej 15 m kw. (wcześniej 16 m kw.); w przypadku liczby dzieci większej niż pięcioro powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m kw. (bez względu na czas pobytu dziecka). Jednocześnie zastrzeżono, że powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m kw.

Zasiłki opiekuńcze

Wszelkie zasady dotyczące zasiłków opiekuńczych na dzieci będą takie same jak w marcu, kwietniu, maju, czerwcu; osoby, które mają dzieci w wieku uprawniającym do pobierania zasiłku opiekuńczego, znają te zasady - mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki.