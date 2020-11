"Bardzo dziękuję radnym za poparcie. W ten sposób pomożemy przedsiębiorcom, którzy w największym stopniu są dotknięci ograniczeniem kontaktów społecznych i mobilności. Nie będą ponosili strat z powodu sytuacji, na którą nie mają wpływu, a dzięki obniżkom przynajmniej częściowo je odrobią w przyszłym roku" - powiedział odnosząc się do tej decyzji Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. To on wystąpił z inicjatywą takiego rozwiązania.

W czwartek stołeczni radni zdecydowali, że przedsiębiorcy za zezwolenie na ustawienie w pasie drogowym ogródka kawiarnianego w 2021 r. wciąż będą płacić o 75 proc. mniej niż standardowo, a na organizację targowisk, instalację pawilonów handlowych, kiosków, szyldów i markiz, słupów ogłoszeniowych oraz gablot informacyjnych i reklamowych będzie przysługiwał 50 proc. rabat.

Kolejną formą pomocy dla stołecznych przedsiębiorców będzie możliwość obniżki czynszu w przypadku konieczności zawieszenia działalności lub pogorszenia sytuacji finansowej firmy spowodowanych pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2.

"Okres obniżki może obowiązywać przez cały czas epidemii, a nawet dłużej, tj. do 30 dni po zniesieniu ograniczeń, nakazów lub zakazów. Obniżki czynszu udzielono 3432 najemcom na łączną kwotę ponad 30 mln zł" - wyjaśnił ratusz te zasady. W zasobach miasta jest 8634 lokali użytkowych. (PAP)