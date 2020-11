Szef rządu przedstawił w środę w Sejmie informację na temat prowadzonych negocjacji dotyczących wieloletniego budżetu UE. Odpowiadał również politykom opozycji, którzy zabrali głos po jego wystąpieniu.

Premier pytał podczas debaty, czy "mechanizm arbitralnie stosowanych zapisów, przepisów, rygorów, kar, sankcji, nie jest mechanizmem, który rozsadza Unię Europejską".

Przekonywał, że mechanizm ten jest niebezpieczny i służy rozbiciu Unii Europejskiej. Dlatego - jak mówił - rząd zrobi wszystko, "żeby przywrócić pewność prawa - tę fundamentalną zasadę unijną i fundamentalną zasadę w Polsce".

PMM zapowiedział, że jutro przedstawi w Sejmie projekt uchwały dotyczącej poparcia weta. PIS chce ją przyjąć przed szczytem. Kontrprojekty zgłasza opozycja. — grzegorz osiecki (@grzegorzosiecki) November 18, 2020

"Dlatego chcę zaproponować na jutro uchwałę, w której będą ujęte wszystkie te aspekty od strony prawnej, legislacyjnej, regulacyjnej, najważniejsze, o których dzisiaj powiedziałem. Uchwałę, do której będziecie mogli się państwo odnieść. Uchwalę, którą będą mogli przeczytać i zapoznać się z nią nasi rodacy" - zapowiedział szef rządu.

Dodał, że uchwała zostanie w czwartek przedstawiona w Sejmie. "Wtedy jestem przekonany, że czarno na białym będzie wiadomo, jakie mechanizmy służą utrwalaniu siły Unii Europejskiej" - podkreślił Morawiecki.

W trakcie sejmowej debaty premier zapewniał ponadto, że w procesach inwestycyjnych, czy procesach dopłat np. dla rolników nie będzie żadnych strat. "Najlepszym na to dowodem jest to, że nasze wydatki, i te z budżetu państwa polskiego na drogi gminne, drogi powiatowe, były kilkukrotnie wyższe niż średnioroczne wydatki z czasów Platformy Obywatelskiej i PSL" - powiedział.

Szef rządu wskazywał także na defraudacje finansowe stosowane przez inne państwa. Jak mówił, "jeden z zachodnio-europejskich banków brał udział w praniu brudnych pieniędzy na kwotę ponad 200 mld euro". "Czy była jakaś dyskusja w Unii Europejskiej?" - pytał premier. "Jako jedyny podnosiłem to na Radzie Europejskiej, nikt o tym nie chciał dyskutować. Czy to jest mechanizm, który nam odpowiada?" - dodał.

Morawiecki podkreślił, że rząd w sposób skuteczny i konsekwentny walczy z rajami podatkowymi. "Uwypuklamy, że raje podatkowe w Holandii, Szwajcarii, w Luksemburgu są jednocześnie piekłem dla pozostałych krajów, że jest to zabór podatków należnych innym państwom. W związku z tym jesteśmy przez te kraje punktowani, ciskani do kąta, bo oni zauważyli, że jesteśmy coraz bardziej skuteczni" - powiedział.

Zdaniem Morawieckiego jest to jedna z przyczyn, dla której "próbują wciskać nas do kąta i szantażować". "A my się nie damy zaszantażować" - mówił. Podkreślił też, że wszystkie kraje muszą być traktowane na równi. "+Tak+ dla Unii Europejskiej, ale przede wszystkim dbajmy o naszą ojczyznę" - zaapelował.

Państwa członkowskie nie osiągnęły w poniedziałek jednomyślności ws. wieloletniego budżetu UE i decyzji odnoszących się do funduszu odbudowy. Polska i Węgry zgłosiły zastrzeżenia w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania środków unijnych z przestrzeganiem zasad praworządności.

Rozporządzenie przyjęto większością kwalifikowaną państw członkowskich. Temat unijnego budżetu może zostać podjęty podczas czwartkowej wideokonferencji liderów państw i rządów krajów członkowskich, którego tematem wiodącym ma być walka z pandemią koronawirusa.