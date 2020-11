Dworczyk o budżecie UE: mam nadzieję, że nie dojedzie do sytuacji, kiedy trzeba będzie zastosować weto

Mam nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji, kiedy trzeba będzie zastosować weto; jesteśmy zdeterminowani, by UE działa zgodnie z traktatami – powiedział we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk, odnosząc się do budżetu UE.