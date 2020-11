Były minister rolnictwa, poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział, że część posłów z grupy, która została zawieszenie w prawach członków PiS za głosowanie przeciwko tzw. "piątce dla zwierząt", "jest zdeterminowana, aby utworzyć oddzielny byt polityczny w Sejmie w postaci koła".

Rzeczniczka PiS pytana w Sejmie, czy Ardanowski grozi odejściem z klubu razem z grupą posłów, powiedziała, że "słyszała wypowiedzi posła Ardanowskiego i wielokrotnie zapewniał, że nie ma takiego zamiaru i ma nadzieję, że tak się właśnie stanie".

W niedzielę minister rolnictwa Grzegorz Puda w TVP1, powiedział że w nowej wersji projektu "piątki dla zwierząt" planowane jest powołana Inspekcji Ochrony Zwierząt, która będzie zajmowała się dobrostanem zwierząt, a która będzie ma podlegać MSWiA. Z kolei mówiąc o drugim obszarze, który w nowym projekcie będzie dotyczyć ochrony zwierząt, Puda powiedział, że będzie w nim "to, co dotychczas było omawiane, dyskutowane, do czego rolnicy mogli wnosić swoje spostrzeżenia i poprawki".

Czerwińska pytana, czy nowy projekt tzw. "piątki dla zwierząt" trafi na posiedzenie Sejmu zaplanowane na 18-19 listopada, odpowiedziała: "Nie, ten projekt nie trafi na najbliższe posiedzenie Sejmu". "W tej chwili, jak mówił już zarówno pan minister, jak i pan wiceminister rolnictwa, trwają prace nad nowym/starym projektem" - powiedziała. Jak dodała, te prace mogą jeszcze "chwilę potrwać".

Tzw. piątkę dla zwierząt, czyli pięć propozycji dotyczących ochrony zwierząt, zaprezentował na początku września prezes PiS Jarosław Kaczyński i szef Forum Młodych PiS Michał Moskal. Wśród tych propozycji znalazły się m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra, wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, utworzenie rady ds. zwierząt przy ministerstwie rolnictwa, ograniczenie uboju rytualnego tylko na potrzeby krajowe.

Nowela została uchwalona przez Sejm, ale przeciwko niej w głosowaniu opowiedziało się m.in. 15 posłów PiS, którzy w konsekwencji zostali zawieszeni w prawach członka partii. Z kolei w Senacie przeciwko noweli zagłosowało m.in. siedmioro senatorów PiS. Konsekwencje wobec senatorów za złamanie partyjnej dyscypliny nie zostały jeszcze wyciągnięte.

Senat wprowadził do noweli ponad 30 poprawek. Wśród nich jest wyłączenie z ograniczeń uboju rytualnego drobiu - co było propozycją rządową, a także wydłużenie o 2,5 roku wejścia w życie przepisów dot. zakazu hodowli na futra i o 5 lat wejścia przepisów dot. uboju rytualnego. Poprawki senackie miały być rozpatrywane na posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod koniec października, jednak posiedzenie komisji zostało odwołane.