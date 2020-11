"Nowe wybory wiosną. Najpierw stan klęski żywiołowej w całym kraju, samorozwiązanie Sejmu, konstytucyjny czas karencji po stanie klęski i wybory. To jest możliwe! Musimy być tylko wytrwali i konsekwentni w proteście. Nie dać się podzielić - napisał we wtorek na Facebooku Hołownia.

"Kampanię wyborczą poprowadzimy wtedy, gdy przyjdzie na nią czas" - zapowiedział. Jak podkreślił, teraz mamy jednego przeciwnika: to prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński".

"I jego premier (Mateusz) Morawiecki, który wierząc, że epidemia się skończyła w czerwcu, nie zrobił nic, żeby przygotować kraj na jej jesienne mordercze uderzenie". "Jego prezes (TK - Julia) Przyłębska, której trybunał łamiąc konstytucję i wykonując polityczne polecenie doprowadził do buntu ludzi" - dodał Hołownia.

"Jego ministrowie, prokuratorzy, którzy wolny kraj próbują zamienić w polityczny folwark. Nie bez powodu pierwszy protest, po ogłoszeniu wyroku pseudotrybunału, stanął po domem Kaczyńskiego. Nie bez powodu, tam po raz pierwszy tłum skandował wy……..ć! Nie bez powodu tam eksplodował gniew" - ocenił. lider Polski 2050.

Jak przekonywał, "Kaczyński musi odejść, jego towarzysze wraz z nim". "Musi się to jednak stać zgodnie z zasadami konstytucyjnymi. Nie możemy łamać konstytucji tylko dlatego, że mamy moralną rację. Że nasze intencje są dobre. Jeśli tak zrobimy, staniemy się tacy jak oni" - dodał.

"Najpierw trzeba przetrwać najgorszy czas pandemii. Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej bardzo pomogłoby w zarządzaniu kryzysem i dałoby podstawy prawne choćby do tego, co dziś rząd robi bezprawnie – czyli do ograniczania naszych praw i wolności. Pozwoliłoby też na lepszą parlamentarną i samorządową kontrolę działań rządu. Gdy pandemiczna fala osłabnie należy zrobić wybory. To jedyna prawna droga do wprowadzenia w życie najważniejszego hasła protestu" - napisał Hołownia.

Od 22 października w cały kraju trwają masowe protesty, będące sprzeciwem wobec zaostrzenia - w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego - przepisów antyaborcyjnych. TK orzekł, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

We wtorek wiceprezes ruchu Polska 2050 Michał Kobosko poinformował o złożeniu wniosku o rejestrację partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Potwierdził również, że to on będzie szefem partii, a Hołownia znajdzie się w gronie jej założycieli.