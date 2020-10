W czwartek otwarto szpital tymczasowy na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. W pierwszym etapie będzie dysponował 300 łóżkami dla pacjentów z COVID-19. W ciągu tygodnia liczba łóżek będzie zwiększona do 500. Docelowo ma być ich 1,2 tys., w tym sto łóżek OIOM-owych.

Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym jest filią Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. W stolicy powstanie jeszcze druga taka placówka – w hali EXPO XXI, którą nadzorować będzie Wojskowy Instytut Medyczny.

Od poniedziałku działa szpital tymczasowy w Krakowie. Został urządzony w kompleksie dawnego Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego. Na początek dysponuje 32 łóżkami i 8 stanowiskami intensywnej terapii. Docelowo ma być tam 200 łóżek i 30 stanowisk intensywnej terapii.

Budynek Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof niemal rok temu został opuszczony przez szpital, który przeniósł się do nowej siedziby. W cztery dni zamontowano tam z powrotem niezbędny sprzęt, m.in. kardiomonitory, respiratory i pompy infuzyjne.

Drugi krakowski szpital tymczasowy – z 400 łóżkami – ma powstać w hali EXPO Kraków.

Do 20 listopada ma być gotowy szpital tymczasowy w czterech halach wystawienniczych Targów Kielce. Dwie z nich będą przeznaczone dla chorych na COVID-19. W kolejnej wyznaczona zostanie tzw. strefa czysta z bazą diagnostyczną, m.in. tomografem, RTG, częścią laboratoryjną i administracyjną. Czwarta hala przeznaczona będzie do bezpiecznego wejścia dla personelu, gdzie będą szatnie, natryski i przebieralnie.

Docelowo w szpitalu tymczasowym powstanie 300 miejsc (z możliwością rozbudowy do 1000) dla chorych na COVID-19, w tym około 50 miejsc respiratorowych. Trwają prace przygotowawcze do utworzenia nowej placówki, w najbliższych dniach rozpocznie się rekrutacja personelu medycznego. Władze województwa rozważają też przygotowanie miejsc dla chorych na COVID-19 w Uzdrowisku Busko-Zdrój, gdzie mogą znaleźć się miejsca dla kolejnych 1000 pacjentów.

W Lubuskiem szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19 będzie w Zielonej Górze – w budynku powstającym na potrzeby Centrum Zdrowia Matki i Dziecka tamtejszego Szpitala Uniwersyteckiego. Będzie w nim 170 łóżek covidowych, w tym 25 respiratorowych.

Szpital Uniwersytecki na przystosowanie pomieszczeń w nowym obiekcie ma czas do 30 listopada. Zielonogórska lecznica wskazała, że realny termin to 7 grudnia. Wojewoda lubuski na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego zaapelował o zgłaszanie się pracowników lub wolontariuszy do pracy w szpitalu tymczasowym.

W razie potrzeby w woj. lubuskim są też plany organizacji tymczasowej lecznicy w hali sportowej w Zielonej Górze. Magistrat przygotował koncepcje i kosztorys takiego przedsięwzięcia, opiewający na 12 mln zł. Tutaj nie ma jednak jeszcze żadnych formalnych decyzji.

Szpital tymczasowy we Wrocławiu powstanie do końca listopada w centrum kongresowym przy ul. Rakietowej. Placówka będzie miała 400 miejsc dla pacjentów chorych na COVID-19, w tym 50 miejsc respiratorowych. W miejscu budowy rozpoczęły się pierwsze prace adaptacyjne.

W Szczecinie powstaną dwa szpitale tymczasowe dla chorych na COVID-19. Jeden w hali widowisko-sportowej Netto Arena, drugi w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego na Pomorzanach.

Jak poinformowała PAP rzecznik zachodniopomorskiego wojewody Agnieszka Muchla-Łagosz, trwają ustalenia daty otwarcia szpitali i liczby łóżek, którymi będą dysponować.

W woj. warmińsko-mazurskim 50 miejsc dla pacjentów z COVID-19 przygotowywanych jest w szpitalu powiatowym w Nidzicy, w nowym budynku placówki, a 70 miejsc powstanie w szpitalu powiatowym w Szczytnie, także w nowej bryle placówki. Rzecznik wojewody Krzysztof Guzek oświadczył, że trwają ustalenia dotyczące trzeciego miejsca dla szpitala tymczasowego. Na razie nie podał, o jaką miejscowość chodzi. Poinformował, że szpitale tymczasowe w Szczytnie i w Nidzicy mogą powstać do połowy listopada. Trwa gromadzenie infrastruktury medycznej, specjalistycznego sprzętu i starania o sprowadzenie kadry medycznej.

W Białymstoku szpital tymczasowy ma powstać w hali sportowej Uniwersytetu Medycznego. Za jego przygotowanie odpowiada Uniwersytecki Szpital Kliniczny (USK). Według wcześniejszych zapowiedzi w szpitalu ma powstać 80 łóżek covidowych.

Rzecznik USK Katarzyna Malinowska-Olczyk poinformowała, że gotowy jest projekt wykonawczy szpitala tymczasowego i logistyka dotycząca organizacji szpitala, głównym problemem jest brak kadry medycznej. Umowa w sprawie organizacji i przygotowania szpitala tymczasowego nie jest jeszcze podpisana. Urząd wojewódzki czeka na potrzebne informacje, m.in. na temat kwestii finansowych przedsięwzięcia. Na razie zdemontowano wyposażenie hali sportowej.

Równolegle z pracami nad szpitalem tymczasowym są prowadzone prace wykończeniowe dwóch pięter w budynku kliniki pulmonologii w sąsiedztwie zakaźnych klinik szpitala USK, gdzie również ma być ok. 80 łóżek dla pacjentów z COVID-19.

W Lublinie szpital tymczasowy ma być urządzony w obiektach Targów Lublin. W tymczasowej placówce planowane jest uruchomienie oddziału intensywnej terapii z 80 łóżkami i oddziału chorób zakaźnych, gdzie będzie 400-480 łóżek. Szpital ma powstać do końca listopada. Trwa poszukiwanie kadry medycznej.

W Rzeszowie szpital tymczasowy jest organizowany w nowo wybudowanym skrzydle szpitala MSWiA. W placówce powstanie docelowo 160 łóżek, w tym 40 respiratorowych. Dyrektor szpitala MSWiA Zbigniew Widomski wyraził nadzieję, że szpital będzie otwarty w terminie, czyli do 26 listopada.

Do 30 listopada ma powstać szpital tymczasowy na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Placówka ma dysponować 548 łóżkami i ok. 48 miejscami respiratorowymi. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak ocenił, że tymczasowa placówka będzie potrzebować od 500 do 600 osób personelu. Nabór wkrótce ruszy.

W woj. kujawsko-pomorskim szpital tymczasowy powstanie na bazie Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowego w Ciechocinku. Docelowo będzie w nim 250 łóżek, w tym 150 miejsc tlenowych i ok. 70 respiratorów. Prace związane z przystosowaniem placówki mają zacząć się w poniedziałek. W drugiej połowie listopada szpital tymczasowy ma być gotowy na przyjęcie pacjentów.

W Łodzi do roli szpitala tymczasowego będzie przystosowana hala Expo. Będzie w niej od 250 do 275 łóżek. W pierwszym etapie funkcjonowania szpital będzie przyjmował pacjentów w stanie lekkim i średnim, niewymagających opieki respiratorowej. Planuje się, że od podpisania umowy z wykonawcą, która wciąż jest negocjowana, do oddania nowej placówki do użytku, minie około trzech tygodni.

W Opolu na potrzeby szpitala tymczasowego adaptowane są pomieszczenia Centrum Kongresowo-Wystawienniczego. Według szacunków opolskiego ratusza w centrum możliwe jest umieszczenie ok. 200 łóżek szpitalnych.

Opolski Urząd Wojewódzki nie odpowiedział na żadne z pytań o postępie prac, spodziewanym terminie uruchomienia szpitala ani o jego obsadzie kadrowej i sprzęcie.

W Katowicach na lokalizację szpitala tymczasowego wyznaczono Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Przystosowanie obiektu do tego celu ma zająć od kilku do kilkunastu dni. Znajdzie się tam ok. 500 łóżek, w tym stanowiska do intensywnej terapii.

Na Pomorzu szpital tymczasowy ma być utworzony w Sanatorium MSWiA w Sopocie. Obecnie placówka działa jako izolatorium.(PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec