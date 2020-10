Ociepa: prawo nie powinno zmuszać kobiet do heroizmu; w przypadku wad letalnych powinna decydować kobieta

Prawo nie powinno zmuszać kobiet do heroizmu, natomiast z drugiej strony należy absolutnie chronić to życie, które ma szansę normalnie funkcjonować; w przypadku wad letalnych powinna decydować kobieta - mówił we wtorek wiceminister obrony narodowej, członek Porozumienia Marcin Ociepa.