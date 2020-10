W stosunku do września odnotowano wzrost poziomu poparcia dla KO (o 2 pkt proc.) i Lewicy (o 3 pkt proc.). Spadły natomiast notowania PiS (o 3 pkt proc.) oraz Ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni (o 2 pkt proc.).źródło: Newspix autor zdjęcia: MAREK HANYZEWSKINEWSPIX

PiS z koalicjantami w ZP poparłoby w wyborach do Sejmu 36 proc. deklarujących gotowość do głosowania, KO - 28 proc., Ruch 2050 Szymona Hołowni - 9 proc., Lewicę - 7 proc., a Konfederację - 5 proc. - wynika z październikowego badania Kantar. Do Sejmu nie dostałaby się PSL-Koalicja Polska (4 proc.).