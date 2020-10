O dostępność szczepionek szef MZ był pytany w piątek w rozmowie z TVN24.

Niedzielski przypomniał, że szczepionki rozprowadzane są poprzez apteki i przychodnie. "Od początku sezonu grypowego, czyli od września wpłynęło do Polski ponad 1 milion szczepionek, z czego mniej więcej 400 tysięcy, być może troszeczkę mniej weszło do dystrybucji aptecznej" - dodał szef MZ.

Poinformował ponadto, że w piątek do Polski przyjechało kolejnych 200 tysięcy szczepionek na grypę, które będą dystrybuowane do aptek w przyszłym tygodniu. "Od trzeciego tygodnia października będzie kolejne zasilenie, więc systematycznie te szczepionki będą przyjeżdżały. Mamy zapewnienie, że taka partia, właśnie ponad pół miliona do obrotu aptecznego będzie wpływała od trzeciego tygodnia października" - powiedział Niedzielski.

Sam - jak przekazał - nie zaszczepił się jeszcze na grypę. "Najlepszy termin na szczepienie to jest listopad" - zaznaczył minister.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz informował w środę, że łącznie będziemy mieli w Polsce 3 mln szczepionek na grypę. Zapewnił, że jeśli dalej będzie zapotrzebowanie, resort wraz z Agencją Rezerw Materiałowych podejmą kolejne kroki, by dodatkowo skupować szczepionki.