"Podjęliśmy bardzo ważną decyzję" – napisał na Facebooku prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przekazując tę informację.

Prezydent stolicy podkreślił jednocześnie, że wszyscy specjaliści są zgodni co do tego, że szczepienia na grypę zwiększają odporność organizmu. Zaznaczył równocześnie, że w pracy opartej na ciągłym kontakcie społecznym jest to kluczowe także dla zdrowia wszystkich mieszkańców.

"Poza tym, wiadomo będzie, że jeżeli ktoś wykazuje symptomy, to prawdopodobnie jest to koronawirus" – mówił w krótkim filmiku, dołączonym do wpisu na Facebooku. "Notabene, nie ma nic gorszego, niż zachorowanie i na koronawirusa, i na grypę" – dodał. Podkreślił, że zbliża się sezon grypowy, a epidemia koronawirusa trwa nadal.

Prezydent stolicy przypomniał również przy tej okazji, że Warszawa już wcześniej podejmowała decyzję o tym, żeby zaszczepić 50 tys. seniorów oraz dzieci do piątego roku życia. "A w tej chwili decyzja, żeby zaszczepić 50 tys. pracowników oświaty" – wyliczył.

"Oczywiście za całą sytuację epidemiczną ponosi odpowiedzialność rząd, ale my w samorządach robimy wszystko, co możemy, żeby zabezpieczyć warszawianki i warszawiaków oraz przez cały czas koordynujemy swoje działania z innymi miastami i miasteczkami w Polsce" – powiedział Trzaskowski.

Wyraził również nadzieję, że dzięki szczepieniom odciążone zostaną przychodnie i tym samym zmniejszy się ryzyko jednoczesnego zakażenia dwoma wirusami.