Jacek Sasin w piątek w TVP Info zapewnił, że "nie ma mowy o tym, aby wracać do takiego powszechnego lockdownu" i żeby wracać do zamknięcia gospodarki, tak jak to było kilka miesięcy temu. Dlatego - jak tłumaczył wicepremier - rząd stosuje działania punktowe, skierowane do tych gmin, powiatów, gdzie sytuacja epidemiologiczna wygląda "niedobrze".

"Myślę, że to jest rozwiązanie znacznie lepsze, wprowadzające mniejsze zamieszanie, mniejsze straty w gospodarce. Natomiast, oczywiście te działania, które podejmowaliśmy dot. wsparcia przedsiębiorców, ochrony miejsc pracy - przede wszystkim, bo zależy nam na tym, żeby nie wróciła plaga bezrobocia - będą kontynuowane" - zapewnił wicepremier.

W czwartek minister zdrowia Łukasz Szumowski informował o planowanym wprowadzeniu dodatkowych obostrzeń w 19 powiatach z największym przyrostem zakażeń. MZ wprowadzi w tych powiatach dwa rodzaje obostrzeń - czerwony i żółty. Zmiany w obostrzeniach zaczną obowiązywać od soboty.

Jak tłumaczy resort zdrowia, "czerwone" obostrzenia będą obowiązywały w powiatach: ostrzeszowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, wieluńskim, pszczyńskim, w Rudzie Śląskiej, rybnickim, w Rybniku i pow. wodzisławskim. Tam wprowadzane są najbardziej rygorystyczne obostrzenia, zakazujące funkcjonowania m.in. siłowniom, kinom, sanatoriom i ograniczające liczbę osób na weselach i pogrzebach do 50, a w kościołach do 1 osoby na cztery metry kwadratowe.

Łagodniejsze, "żółte" rygory będą w powiatach: wieruszowskim, Jastrzębie Zdrój, jarosławskim, Żorach, kępińskim, przemyskim, cieszyńskim, pińczowskim, oświęcimskim i Przemyślu. Tam możliwe będą m.in. imprezy sportowe, wydarzenia kulturalne, seanse w kinach z udziałem 25 proc. uczestników, a na weselach i pogrzebach dopuszczalne będzie maksymalnie 100 osób. W powiatach oznaczonych kolorem żółtym nie zmieniają się zasady dot. ograniczenia w kościołach, noszenia maseczek czy też związane z transportem zbiorowym.

Zmiany zasad wprowadzane w tych powiatach nie dotyczą funkcjonowania m.in. salonów fryzjerskich i kosmetycznych, handlu, transportu lotniczego czy organizacji zgromadzeń.